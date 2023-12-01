На Львівщині викрили співробітника митниці, який продавав так звану "гуманітарку" (фото)

Він отримував свій відсоток, який визначав залежно від загальної вартості вантажу.

На Львівщині ДБР затримало співробітника митниці, який систематично отримував хабарі. Товари він оформлював під виглядом “гуманітарки”.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, співробітник митниці вимагав від комерсантів гроші за “пришвидшення” процедури оформлення вантажів — під виглядом гуманітарної допомоги. За це він отримував свій відсоток, який визначав залежно від загальної вартості вантажу.

“Зокрема, у травні поточного року він повідомив підприємцю про можливість швидкого оформлення товарів під виглядом “гуманітарної допомоги” без сплати податків. Однак, комерсант звернувся до ДБР і слідчі Бюро задокументували декілька зустрічей на яких посадовець роз’яснював бізнесмену механізм ухилення від сплати митних платежів”, - розповіли в ДБР.

В серпні цього року підозрюваний за свою допомогу отримав 22 тисячі доларів. “Навар” митника склав 14% від реальної вартості вантажу.

“Працівники ДБР затримали зловмисника після отримання частини хабаря у 16,3 тисячі доларів. Наразі йому повідомлено про підозру”, - підкреслили в ДБР.

Нагадаємо, що СБУ оголосила Сівковичу про підозру в держзраді - він координував інформдиверсії Шуфрича.

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