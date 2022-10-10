На Львівщині внаслідок ранкової атаки росіян пошкоджені об‘єкти енергетичної інфраструктури – ОВА

Зранку у Львові та області пролунало кілька вибухів.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"Більше інформації згодом. Жителі Львівщини, залишайтесь в укриттях, є загроза нових ракетних ударів. Не поширюйте жодних фото, відео та припущень, не допомагайте ворогу", - наголосив він.

Нагадаємо, зранку, 10 жовтня, після оголошення масштабної повітряної тривоги у декількох містах України пролунали вибухи.

У Львові, за словами людей, пролунало кілька вибухів. У Мережі пишуть, що нібито після одного із низ зникло світло в деяких районах, є проблеми з Інтернетом.

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