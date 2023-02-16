На Львівщині є влучання трьох ракет: Козицький розповів нові деталі атаки РФ

Люди не постраждали, бо врятувалися в укритті, каже голова ОВА.

Львівська область в ніч проти 16 лютого зазнала ракетного удару з боку військ Росії-агресорки. Три ворожі ракети влучили в об‘єкт критичної інфраструктури.

Про це розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

Він запевнив, що "приліт" зафіксовано не в об‘єкт, від якого залежить подавання електроенергії в регіоні. Пожежу, яка виникла, ліквідували. Минулося без постраждалих.

"Єдине, що можу уточнити: це не є об‘єкт, від якого залежить подача електроенергії на Львівщині. Була пожежа, її оперативно загасили. Щастя, що працівники перебували в укритті. Жертв чи постраждалих – немає", -заявив керівник області.

Козицький додав, що на місці влучання є вирва. На сусідній вулиці зруйнувалася стіна магазину. Також без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч проти 16 лютого російські окупаційні війська випустили по Україні 32 крилаті ракети повітряного та морського базування. ППО знищила 14 крилатих ракет Х-101/Х-555, "Калібр" та дві керовані авіаційні ракети Х-59. Частина крилатих ракет Х-22 досягла своїх цілей, уразивши об’єкти критичної інфраструктури, оскільки наразі Україна не має вогневих засобів, здатних знищувати цей тип ракет.

Окрім Львівщини, окупанти накрили ракетами Павлоград Дніпропетровської області. Загинула 79-річна жінка. Попередньо, семеро людей постраждали. Крім того, пошкоджене промислове підприємство, зруйновано 7 приватних будинків. Ще 30 - понівечені.

Детально про те, де були влучання та які наслідки, читайте тут.

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