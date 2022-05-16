На Львівщині затримали головного лікаря, який продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон

На Львівщині затримали головного лікаря, який продавав чоловікам довідки для виїзду за кордон

У Львівській області правоохоронці затримали головного лікаря Жовківської районної лікарні.

Медик за тисячу доларів продавав військовозобов'язаним чоловікам довідки для уникнення мобілізації та можливості виїзду за кордон.

Про це повідомили в Нацполіції Львівської області.

Головного лікаря однієї із лікарень затримали, коли йому передавали хабар в розмірі тисячі доларів. Гроші він вимагав від чоловіка, який хотів уникнути мобілізації в ЗСУ та безперешкодно виїхати за кордон.

Медика затримали, йому інкримінують ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Лікарю загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

За даними видання Zaxid.net, затриманим є головний лікар Жовківської районної лікарні.

Нагадаємо, у Тернопільській області 17-річний киянин, який виїхав під час воєнних дій зі столиці, організував шахрайську схему. Юнак очолив групу шахраїв в регіоні. Разом з 11 спільниками відкрив підпільний бізнес із організації виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

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