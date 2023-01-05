На Львівщині затримали прихильника комуністів, який допомагав окупантам обстрілювати Україну: деталі і фото

У Львівській області силовики СБУ викрили і затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України. У поплічника російських терористів виявили листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Про це інформує СБУ.

Як встановило слідство, інженера одного з держпідприємств, розташованих на сході України, завербувала російська спецслужба на початку повномасштабного вторгнення РФ. Зрадник потрібен був окупантам, щоб проводити розвідувально-підривну діяльність проти України.

Росіяни доручили агенту збирати інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Крім цього, зрадник запропонував представникам країни-агресорки свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛС.

Інженера завербували росіяни на початку повномасштабної війни

Також, прикриваючись "відрядженням", агент їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. Він оцінював наслідки атак окупантів і звітував ФСБ Росії.

Далі окупанти відрядили його до Львівщини, де доручили розвідати потрібну їм інформацію для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону. У регіоні зрадник намагався встановити місцерозташування об’єктів критичної інфраструктури.

Все, що дізнався агент, він повинен був відправити загарбникам у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості. Однак, контррозвідники СБУ своєчасно викрили російського агента, поетапно задокументували його злочинні дії і затримали на спробі передачі агресору закритих відомостей.

Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму.

Символіка комуністичного тоталітарного режиму в затриманого агента РФ. / Фото: Служба безпеки України

Листування зрадника із ворогом / Фото: Служба безпеки України

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Зрадника суд відправив під варту. / Фото: Служба безпеки України

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Львові затримали російського агента, який під виглядом переселенця оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Чоловік збирав інформацію для ворожої спецслужби.

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