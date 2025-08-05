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На Львівщині у дитячому таборі сталося масове отруєння: що відомо про постраждалих
Попередній діагноз пацієнтів, які отруїлися на відпочинку у таборі Львівщини, гостра кишкова інфекція.
На Львівщині у приватному дитячому таборі в одному з сіл Стрийського району сталося масове отруєння. Госпіталізовано 24 дитини.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції у Львівській області.
Деталі інциденту в таборі Львівщини
Як стало відомо, 4 серпня близько 22:20 до поліції надійшло повідомлення від батьків про отруєння дітей в одному з таборів відпочинку. Загалом до лікарень було доправлено 24 дитини з різних областей України. Їхній вік становить від 7 до 17 років.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Так, на винних може бути накладено:
штраф від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
арешт на строк до 6 місяців;
обмеження волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування, щоб встановити усі обставини події.
Нагадаємо, у Львові сталося масове отруєння у новому ресторані «Китайський привіт». Кількість постраждалих зросла до 71 людини.
Зараз усі хворі перебувають у стані середньої важкості. Важкохворих немає.