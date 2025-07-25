На Лиманському напрямку ворог намагається перевантажити засоби української оборони

Війна в Україні / © Getty Images

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На Лиманському напрямку триває активізація бойових дій, противник здійснює штурми малими групами та застосовує велику кількість ударних безпілотників.

Про це в етері телеканалу Еспресо повідомив начальник відділення комунікацій 60-ї окремої механізованої бригади Максим Білоусов.

«Ситуація залишається стабільно складною, тому що ворог постійно перенавантажує все, що тільки можна. Так само, як намагається перенавантажити наше ППО, він перенавантажує всі наші засоби оборони кількістю всього, що має», — наголосив він.

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За словами Білоусова, російські війська діють масовано: спершу відбувається накопичення невеликих штурмових груп, після чого вони переходять до атак на вогневі позиції українських підрозділів.

Якщо окупанти виявляють ціль, яку можна уразити, вони не обмежуються одним засобом, а застосовують одразу кілька, зокрема ударні дрони. У багатьох випадках запускається велика кількість дронів одночасно, щоб повністю знищити об’єкт.

«Ситуація наразі така, що саме в нашій зоні відповідальності ворог наступає, і ми стримуємо його наступ. Сказати, що ми контратакуємо саме в нашій зоні відповідальності, я наразі не можу підтвердити», — додав представник 60-ї ОМБр.

Українські оборонці продовжують утримувати позиції, попри інтенсивність атак та перевантаження систем протиповітряної оборони.

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Раніше повідомлялося, що колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що вийти з «глухого кута» у війні проти Росії можна лише завдяки технологічному прориву.

Ми раніше інформували, що військовий аналітик Дмитро Снєгирьов заявив, що ЗСУ можуть перейти в наступ не лише в Україні, а й на території РФ.