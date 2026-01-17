На Лиманському напрямку загострюється ситуація: ворог намагається ізолювати плацдарм — оглядач

Російські військові / © Associated Press

На Лиманському напрямку ситуація суттєво ускладнилася: російські війська, маючи перевагу в особовому складі, намагаються реалізувати одразу кілька тактичних задумів, зокрема ізоляцію лиманського плацдарму та захоплення панівних висот.

Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников у соціальних мережах.

За словами Мирошникова, ворог намагається ізолювати лиманський плацдарм, захопити висоти в районах села Закітне — Крива Лука, знищити логістику на східному березі річки, потенційно заблокувати відхід та спробувати розгромити українське угруповання

Водночас, як зазначає оглядач, в оперативному оточенні перебувають залишки гарнізону села Ямпіль.

Мирошников наголосив, що під Ямполем українські військові вже зазнавали важких втрат у 2022 році, а нинішня ситуація, за його словами, повторюється через несвоєчасний відхід.

Також він стверджує, що з одного флангу лиманський плацдарм фактично вже ізольований, а з іншого — ворогу до реалізації плану залишається близько 5 км у трикутнику Ярова — Новоселівка — Дробишеве.

Чому це важливо

За оцінкою оглядача, після втрати Сіверська Лиман залишається останньою “брамою” зі сходу в напрямку Краматорсько-Слов’янської агломерації.

Якщо російські війська зможуть захопити зазначені висоти та просуватися правим берегом річки, це може суттєво ускладнити оборону регіону, адже ворог отримає можливість вести артилерійський вогонь по Слов’янську та Краматорську.

Мирошников підсумував, що ситуація “непроста”, однак ворогу ще потрібно досягнути заявлених цілей.

Раніше йшлося про те, що РФ посилила Лиманський напрямок — він розглядається як один із вирішальних для планів щодо захоплення Донеччини.

«Ворог підсилив Лиманський напрямок піхотою, яка безперебійно намагається просочуватися малими групами в наші тили, адже розглядає його як один з „вирішальних“ для реалізації своїх планів щодо захоплення Донецької області», — зазначив Станіслав Бунятов.

Також військовий визнає: напрямок поступово перетворюється на Слов’янський».