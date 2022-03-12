На Майдані рокери, які захищають Київ в складі тероборони, відіграли живий концерт: доспівували під завивання сирени

Хлопці відпросились у керівників аби ненадовго повернути до рук музичні інструменти.
На Майдані лунала жива музика. Там зібралися українські рокери.
Про це повідомляє ТСН.
Фома з групи "Мандри", Юркеш та фронтмен групи "Нумер 482" – Віталій Кириченко нині захищають Київ в складі тероборони, але відпросились у керівників аби ненадовго повернути до рук музичні інструменти та просто у серці столиці відіграти живий концерт.
Кажуть, хотіли показати киянам, що залишились у місті – що мирне життя обов’язково повернеться і ми всі разом обов’язково встоїмо. Концерт перевала повітряна тривога, тож доспівувати довелось під завивання сирени.
Нагадаємо, що харківська артистка Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці для харків'ян, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб, що долинав ззовні.
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