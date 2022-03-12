На Майдані рокери, які захищають Київ в складі тероборони, відіграли живий концерт: доспівували під завивання сирени

На Майдані рокери, які захищають Київ в складі тероборони, відіграли живий концерт: доспівували під завивання сирени

Хлопці відпросились у керівників аби ненадовго повернути до рук музичні інструменти.

На Майдані лунала жива музика. Там зібралися українські рокери.

Про це повідомляє ТСН.

Фома з групи "Мандри", Юркеш та фронтмен групи "Нумер 482" – Віталій Кириченко нині захищають Київ в складі тероборони, але відпросились у керівників аби ненадовго повернути до рук музичні інструменти та просто у серці столиці відіграти живий концерт.

Кажуть, хотіли показати киянам, що залишились у місті – що мирне життя обов’язково повернеться і ми всі разом обов’язково встоїмо. Концерт перевала повітряна тривога, тож доспівувати довелось під завивання сирени.

Нагадаємо, що харківська артистка Віра Литовченко перетворила укриття, в якому мешканці будинку ховаються від російських бомбардувань, на імпровізовану сцену. Тут вона грає на скрипці для харків'ян, намагаючись своєю музикою перекрити оглушливий гуркіт бомб, що долинав ззовні.

На Майдані Незалежності заспівали відомі музиканти

ТСН.ua