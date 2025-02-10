На меморіалі полеглих захисників в Одесі з'явився живий військовий: реакція бійця (фото)

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили Мурал пам’яті, присвячений випускникам-захисникам, які віддали життя за Україну. Втім під публікацію пресслужби ВНЗ з'явився коментар одного з бійців: "Я живий!".

Про це йдеться у дописі ОДУВС.

В Одеському державному університеті внутрішніх справ відкрили Мурал пам’яті

Захисник вимагає роз'яснень

Олексій Стеценко наголосив, що він аж ніяк не загинув і продовжує нести службу. Його обурила така "випадковість".

Коментар Стеценка

"Я живий!!! Вимагаю негайних роз'яснень стосовно того, як це мене поховали вже, коли я й далі продовжую служити Україні! Вимагаю негайно прибрати мої фотографії з особистими даними з меморіальної дошки та притягнути до відповідальності осіб, які причетні до надання недостовірної інформації щодо мене й розміщення її на загал. Що це таке коїться??! Мені вже телефонує багато родичів стосовно цього та колег. Можливо там вже й виплати в 15 мільйонів за мене хтось встиг отримати, а я й не знаю??!

Хлопець звернувся до МВС України, Департаменту головної інспекції та дотримання прав людини, Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Одеського державного університету внутрішніх справ. Він очікує пояснень.

Раніше стало відомо, що вже цього року Національне військове меморіальне кладовище має бути відкрите для поховань загиблих українських військових.

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