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На межі Полтавської і Сумської областей окупанти залишили свої танки - фото

На межі Полтавської і Сумської областей окупанти залишили свої танки - фото

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На межі Полтавської і Сумської областей окупанти залишили свої танки - фото

Окупанти залишили техніку просто неба.

Кілька російських танків залишили по собі військові РФ просто неба.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін. 

За його словами, на межі Сумської і Полтавської областей російські окупанти втекли. Натомість залишили свою техніку.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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