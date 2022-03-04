На межі Полтавської і Сумської областей окупанти залишили свої танки - фото

Окупанти залишили техніку просто неба.

Кілька російських танків залишили по собі військові РФ просто неба.

Про це повідомив голова Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

За його словами, на межі Сумської і Полтавської областей російські окупанти втекли. Натомість залишили свою техніку.