На межі життя і смерті: унікальне відео, як гелікоптери долетіли до заблокованої "Азовсталі"

На межі життя і смерті: унікальне відео, як гелікоптери долетіли до заблокованої "Азовсталі"

З'явилися унікальні кадри прольоту українських вертольотів до заблокованого Маріуполя, які перекидали допомогу захисникам міста на "Азовсталі".

Операцію проводили спеціалісти ГУР Міноборони та полк "Азов".

Відповідний ролик, який був зроблений ймовірно ще ранньої весни, 31 травня опублікував офіційний Telegram-канал Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Щоб доставити захисникам Маріуполя вкрай необхідну зброю та боєприпаси, вертолітники ЗС України та спецпризначенці ГУР МО України здійснили унікальну за складністю операцію", - зазначили у ГУР.

Варто зазначити, що раніше стало відомо, що було 7 таких вильотів на глибину понад ж 100 кілометрів, у яких брали участь 16 гелікоптерів. За словами першого командира та засновника полку "Азов" Андрія Білецького, таких операцій історія ще не знала.

Українські пілоти гелікоптерами доправляли в заблокований Маріуполь підкріплення, озброєння, ліки та інше найнеобхідніше захисникам. Також вони забирали поранених і тіла вбитих.

Як повідомив засновник "Азову", спецоперація авіапрориву була спланована й проводилася під егідою Головного управління розвідки Міноборони України. Сам Білецький займався організацією десанту. Завдяки спецоперації вдалося переправити гелікоптерами для посилення оборони міста 72 бійців "Азову".

Нагадаємо, 20 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що з "Азовсталі" евакуювали практично всіх людей. За даними міністерства оборони Великої Британії, з "Азовсталі" евакуювали 1700 захисників Маріуполя, українська влада не називає кількість військових.