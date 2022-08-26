На Миколаївщині бійці нищать окупанта з такою інтенсивністю, що не дають охолонути зброї

З танків, артилерії реактивних систем ворог цілив як по військовій інфраструктурі, так і по цивільних об'єктах. За інформацією оперативного командування Південь, на окремих ділянках фронту рашисти намагаються втриматися на позиціях і застосовують проти наших армійців ударні гелікоптери, втім, парою наших МІ-8 отримали удар у відповідь, йдеться в ТСН.

До місця призначення гаубицю тягнуть полем, швидкість така, що здається - от-от перекинеться. На слизькій дорозі її гойдає з боку в бік, але повільніше їхати не можна, важлива кожна хвилина. Поспішати є кілька причин: ворог теж має безпілотники і ці артилеристи можуть бути вже під прицілом. Та головне - просто зараз, десь там за кілометри звідси, нашій піхоті необхідна вогнева підтримка.

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В стволі гармати зникає перший снаряд, він полетить на голову окупанта. Пристрілочних цього разу не буде, координати противника доповіла розвідка. Потужний фугасний боєприпас не залишає окупантам шансу.

Хлопці мерщій застрибають до кузова, коли завдання виконано. А вже потім вони мають трохи часу закурити по цигарці, але дрімати ніколи - одним виїздом бойове чергування не завершене. По всій лінії фронту кожного дня вони їздять так часто, що зброя не встигає охолонути. Коли з'явиться нова вказівка - вони знову хутко заскочать до кузова і за лічені хвилини даватимуть жару окупантам.

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