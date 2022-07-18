На Миколаївщині бійці "весело і бадьоро" нищать ворога його ж гарматою, яку відібрали в бою

Артилеристи на Миколаївському фронті щодня своїми великокаліберними аргументами нагадують чужинцям, чому їм не раді на українській землі.

І трапляється так, що окрім вітчизняної і західної зброї, по окупантах б’є їхня власна ж, яку раніше наші військові люб’язно відібрали в недруга, йдеться в ТСН.

Гаубиця «МСТА-Б» зникає в куряві польової дороги, як тільки тягач з’їжджає з асфальту. Невдовзі, різкий розворот в посадку, сьогодні тут вогнева точка. Не встигають хлопці розкласти гармату і прив’язатися до місцевості, як за кількасот метрів починаються ворожі прильоти. Певно - не по нам, резюмують гармаші і стають до справи.

Перший постріл пристрілочний, як і другий, далі коригування від розвідки і от після накивають окупантам прицільно. Близько 10 хвилин безупинного вогневого валу по ворожим цілям. Командир дає команду - на крайній залп. Тепер одразу хутчіш забиратися з позиції. В кузові всі по місцях, наступні кілька кілометрів дороги перетворюються в артилерійське ралі.

І вже у безпечному місці боєць-гонщик Костя, який в цивільному житті водив фуру, пояснює: чим швидше їдеш, тим менша ймовірність потрапити під обстріл. «Якщо ми тікаємо, то ми їздимо від 6 до 8 передачі, на максимальних швидкостях ми їздимо. Максимальну швидкість на полі десь 100-110 кілометрів за годину», - розповідає він.

Поки підрозділ покидав позицію надійшла інформація від розвідки - відпрацювали влучно. «Безпілотники дуже велике значення несуть, без них не було би такої точності були б розльоти великі, а так є поправки, ми сьогодні працювали з коргувальниками», - кажуть бійці.

До речі, влучали в окупантів їхньою ж гарматою, яку колись відібрали в бою. «Вони хотіли наступати, але в них нічого не вийшло, дали їм по шапці і забрали в них гармати», – розповідають військові.

Сьогодні російська гаубиця попалила ворожі вантажівки. Артилеристи задоволені - гарно відпрацювали. «КАМАЗи і КрАЗи з б/к. Бачите як ми працюємо весело, чисто, бо ми свій результат потім бачимо, результат є, тому й працюємо так бадьоро», - розповідають бійці.

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