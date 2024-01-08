На Миколаївщині блогер працював на окупантів та здавав позиції Сил оборони

До агентури РФ чоловік потрапив через свої неодноразові висловлювання у прокремлівських телеграм-каналах.

На Миколаївщині до дев’яти років ув’язнення засудили чергового учасника агентурної мережі ФСБ, який розвідував позиції Сил оборони.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, ще торік на початку жовтня правоохоронці знешкодили на Миколаївщині агентурну мережу російської ФСБ. Було затримано 13 ворожих поплічників, які розвідували позиції Сил оборони та коригували повітряні удари РФ по регіону.

“Всі вони були на прямому зв’язку з проросійським блогером Сергієм Лебедєвим (більш відомим під псевдонімом “Лохматий”), який переховується у Донецьку та працює на фсб. За даними слідства, його засудженим поплічником є 33-річний мешканець Миколаєва, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці одразу після початку повномасштабного вторгнення рф”, - розповіли в СБУ.

До агентури РФ чоловік потрапив через свої неодноразові висловлювання у прокремлівських телеграм-каналах на підтримку загарбників.

“Зловмисник намагався виявити місця тимчасового базування штабів ЗСУ та основні маршрути пересування військової техніки українських захисників. Крім цього, він здійснював дорозвідку ворожих “прильотів” після масованих повітряних атак рф на територію області. Такі розвіддані потрібні були окупантам для коригування повторних ударів по місцевій інфраструктурі. Для комунікації з ворогом інформатор використовував популярний месенджер, а передавання відомостей здійснював у вигляді текстових повідомлень”, - додали в СБУ.

За це чоловіка визнали винним і засудили його до дев’яти років в’язниці.

Нагадаємо, що в Миколаєві чоловік здавав позиції ЗСУ і хотів воювати за РФ.

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