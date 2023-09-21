На Миколаївщині чоловік наїхав на протитанкову міну: є загиблі та постраждалі (фото)

Територія, якою їхав автомобіль, виявилась небезпечною, адже під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси.

На Миколаївщині загинув молодий чоловік, який підірвався на боєприпасі. Ще один громадянин перебуває у лікарні.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомом, трагедія сталася на Снігурівщині - там на протитанковій міні підірвався автомобіль. В результаті чого загинув 23-річний чоловік. Ще один 38-річний місцевий мешканець з численними травмами був доставлений до лікарні.

“Територія, якою їхав автомобіль, виявилась небезпечною, адже під час обстеження тут виявлено й інші боєприпаси. Обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Деокуповані території буквально “нашпиговані” ворожими боєприпасами. Тож закликаємо місцевих жителів бути вкрай обережними. Якщо побачили предмет, зовні схожий на боєприпас, одразу телефонуйте на спецлінію 101 або 102”, - наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, що Україна масовано вдарила ракетами "Нептун" по аеродрому Саки в Криму.

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