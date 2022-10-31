На Миколаївщині двоє хлопців отримали поранення від вибуху міни, один із них – у важкому стані

У Миколаївській області поблизу села Зелений Гай в результаті вибуху міни постраждали 19-річний та 12-річний хлопці.

Про повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

"Трагічний випадок трапився сьогодні поблизу села Зелений Гай Миколаївського району, який постійно перебуває під обстрілами окупантів. В результаті детонування снаряда, який знайшли у полі, поранення отримав 19-річний чоловік та 12-річний хлопчик", - йдеться у повідомленні.

Дитину доставили до обласної лікарні. Наразі її стан важкий.

"Вибухова травма, множинні осколкові поранення. Наші лікарі зараз роблять усе, що від них залежить", - уточнила Замазєєва.

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