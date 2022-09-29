На Миколаївщині екіпаж лише одного танку знищив 9 одиниць техніки, що наступала

Кількість не означає якість і перемогу - це підтвердили наші танкісти на Миколаївщині.

Під час наступу на Миколаївщині лише один панцерник зустрівся з кількома російськими і вийшов переможцем, йдеться в ТСН.

Екіпаж одного танку зробив неможливе - вийшов один проти дев’яти. Під час наступу прийняв бій за чужинською армадою і вийшов переможцем. «Десь годин шість йшов бій, був танчик видно, був гриб диму і БМП були дві, одну зачепили», - розповідають бійці.

Анатолій до війни працював продавцем -консультантом побутової техніки, а тепер палить російську техніку на своєму 72-ому. Знищивши ворожу техніку наш панцерник прорвався крізь російську техніку і цілим повернувся на базу. У цьому підрозділі хлопці знають, як воювати . «Війна це завжди складно наступ складно легше оборонятись, а ніж наступати, але все одно виженемо їх з нашої землі, не буде їм тут життя», - переконують хлопці.

Є у бійців і поповнення - російського панцерника воїни притягли недавно, але підбили його кілька місяців тому, не могли забрати, бо російська артилерія не давала підійти ближче. «Кілометрів 12 за собою тягли, він був в кращому вигляді, це попрацювали ремонтні бригади», - переконують бійці.

З машини зняли усе , що підходить до наших танків. Після боїв наші панцерники потребують ремонтів, а дані знову наводять жах на ворога. Завдяки їм нашій піхоті вдалося закріпитися і посунути лінію фронту вперед. На відміну від рашистів українці не кидають свою техніку, навіть якщо вона підбита і намагаються евакуювати її.

Вони щодня ризикують своїми життями, наближаючи перемогу на Миколаївщині та Херсонщині. Розуміють, що кожен виїзд може стати останнім, тому кепкують з усього, так легше заглядати в очі смерті.

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