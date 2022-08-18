На Миколаївщині окупант зґвалтував жінку, погрожуючи вбити її дитину

До поліції надійшло повідомлення від мешканця Баштанського району про те, що російський військовий зґвалтував його доньку.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП Миколаївської області.

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"Подія сталася на початку березня під час окупації села Баштанського району. Тоді військовослужбовці РФ здійснювали фільтраційні заходи та перевіряли всіх мешканців села. Під час такої перевірки одного з будинків російський військовий зґвалтував 31-річну жінку, погрожуючи розправою їй та її дитині", - повідомили у поліції.

Наразі слідчі порушили кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Поліцейські вживають заходів щодо встановлення особи ґвалтівника.

Нагадаємо, російські окупанти на Херсонщині зґвалтували та вбили жінку і намагалися задушити її 3-річну дитину.

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