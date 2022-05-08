На Миколаївщині окупанти б’ють понад сотню разів на добу по захисниках, але це не стримує їх нищити ворожу техніку

Південний форпост фронту - Миколаївщина - тримає удар ворога і ні на мить не припиняє давати йому жорстку відсіч. Рашисти ледь не щодня обстрілюють обласний центр і околиці, але найбільше дістається - селам поблизу лінії вогню.

Нелюди на цій ділянці фронту масово застосовують заборонені касетні ракети. Але наші бійці запевняють: окупантам навіть такі підлі боєприпаси не допоможуть, дуже скоро їх відкинуть туди, звідки прийшли: за "порєбрік", йдеться в ТСН.

На Миколаївщині сільську школу загарбники обстріляли напередодні. В будівлі - повибивало всі шибки, навчальне приладдя порозліталося вусібіч, а на дошках досі видно матеріали останнього довоєнного уроку.

На цьому напрямку стримують орду бійці 59 бригади з Вінничини. Хлопці одразу рили окопи капітальні, аби артилерія менше дошкуляла. «Як кажеться, копаєм поглибше, щоб бути подалі від труни», - віджартовуються бійці.

Бійці якось намагались рахувати скільки мін прилітає по ним за день, однак після сотні - перестали. «Буває прицільно, а буває хаотично, коли дрон працює, то прицільно, коли просто так, то хаотично. Дрон щоночі працює», - розповідають військові.

Тими дронами окупанти коригують свої міномети, артилерію, реактивні ракети. Та найбільше нашим бійцям дошкуляють ворожі касетні снаряди. Нахабність росіян не залишається без відповіді, знищують техніку ворога. Окупанські «Гради» не встигли виконати своєї кривавої місії. «Усюди була наша розвідка, вчасно зрозуміли, повідомили і їх накрили, що нічого не встигли зробити», - кажуть бійці.

Воїни переконані, ці бліндажі в них тимчасові. І вже дуже скоро їх покинуть, аби гнати окупантів геть з нашої землі. «Завжди готові, тому що ми вже не один раз йшли і підемо ще. Це наша земля, ми її нікому не віддамо, в нас іншого вибору немає, тут навіть не обговорюється», - переконують вони.

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