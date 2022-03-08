На Миколаївщині окупанти розстріляли автобус із персоналом дитячого будинку – троє жінок загинули

Ще двоє виховательок отримали поранення.

На Миколаївщині російські окупанти розстріляли автобус, який віз співробітників дитячого будинку.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської обласної ради.

За попередньою інформацією, троє виховательок загинули на місці. Ще двоє були поранені, але з іншими колегами дісталися до позицій українських військових, де їм надали допомогу. Усі вони їхали замінити своїх колег на роботі на мікроавтобусі, який мав знак Червоного хреста.

"Лише вдумайтесь, навіть маркування "червоного хреста" не зупинило військо антихриста, бо в їхніх пустих головах відсутнє будь-що людське. Співчуття рідним загиблих. Путінські орки приїхали воювати в Україну з "нацистами". Моя порада: хочете побороти нацизм – стріляйте собі прямо в голову. Це єдиний шлях досягти вашої мети, бо саме ви і є нацистами на українській землі! Відповісте за кожне забране життя! І пощастить, якщо ви доживете до трибуналу, де вас будуть судити!", – написала Ганна Замазєєва.

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