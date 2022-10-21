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На Миколаївщині під час тривоги збили російський Су-25

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На Миколаївщині під час тривоги збили російський Су-25

Фото: Facebook/Оперативне командування "Південь"

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 15:05 і тривала понад півтори години.

У п'ятницю, 21 жовтня, українські військові під час крайньої повітряної тривоги на Миколаївщині збили ворожий літак Су-25.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на сторінці у телеграм.

Очільник області так прокоментував збиття російського літака: "Наф*г шастати".

"21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - додав речник Одеської військової адміністрації Сергй Братчук. 

Варто зазначити, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 15:05 і тривала понад півтори години - до 16:37. Окрім цього, під час цієї тривоги сирени лунали майже у всіх областях України, крім Криму. На щастя, пусків російських ракет чи безпілотників не було. 

Нагадаємо, 21 жовтня чиновник із Миколаєва виявився російським агентом. СБУ затримала його на нараді. 

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