На Миколаївщині під час тривоги збили російський Су-25

Повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 15:05 і тривала понад півтори години.

У п'ятницю, 21 жовтня, українські військові під час крайньої повітряної тривоги на Миколаївщині збили ворожий літак Су-25.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім на сторінці у телеграм.

Також читайте Росія зможе частково обійти обмеження цін на нафту: стала відома схема

Очільник області так прокоментував збиття російського літака: "Наф*г шастати".

"21 жовтня, близько 16:00 години, в Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - додав речник Одеської військової адміністрації Сергй Братчук.

Варто зазначити, що повітряна тривога у Миколаївській області була оголошена о 15:05 і тривала понад півтори години - до 16:37. Окрім цього, під час цієї тривоги сирени лунали майже у всіх областях України, крім Криму. На щастя, пусків російських ракет чи безпілотників не було.

Нагадаємо, 21 жовтня чиновник із Миколаєва виявився російським агентом. СБУ затримала його на нараді.

“Генерал Армагедон”: За військові злочини отримав “Героя росії” - Історія командувача Суровікіна

Читайте також: