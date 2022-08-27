На Миколаївщині після займання вигоріло 250 гектарів лісу: сусідні села заполонила кіптява і димова завіса

Задушливий чад здіймався в повітря такими стовпами, що його бачили і ним дихали мешканці одразу в кількох громадах області.

Вогонь за лічені хвилини охопив десятки гектарів площі і ледь не спалив сусіднє село, тож на поміч рятувальникам кинулись не лише лісники і місцеві, йдеться в ТСН.

Ольшанську громаду на Миколаївщині затягла густа кіптява, їдкі стовпи диму видно за десятки кілометрів звідси. Займання сталося в Андріївському господарстві, за хвилини вигорають чималі сосни, горять ялини. Вогонь все ближче підбирається до сусіднього села, гасінню заважає сухий вітер.

Сюди направляють чи не весь вільний склад рятувальників області, які гасять кожне дерево буквально навколішки. Але у цей час з одного осередку вогонь поширився на гектари лісу.

Також читайте Українці з фільтраційних таборів і Росії тікають до Естонії, але і там потрапляють під тиск прихильників Путіна

Гасити займання тракторами беруться і лісники. Нашвидкоруч копають рівчаки, аби відгородити вогонь від поки незайманих вогнем дерев, але і так результату не видно. На підмогу йдуть місцеві. Гуртом: лопатами, тракторами і сотнями тонн води - локалізувати займання вдається лише за 8 годин потому. «У зв'язку із сильним штормовим вітром відбулось швидку розповсюдження пожежі до площі 253 гектари. З яких 173 - це верхова пожежа. Для гасіння залучалось 198 чоловік та 24 одиниці техніки», - звітують рятувальники.

Причиною займання став підпал, зловмисника розшукують. За останні кілька місяців по всій області вигоріли вже не одна сотня гектарів лісу. Більшість - через ворожі прильоти. Найменша іскра підпалює ліси і поля у різних місцях, тому смог не зникає.

Раніше масово горіла пшениця, нині займається стерня і не лише від обстрілів. Люди й самі підпалюють сухостій. Рятувальники просять в жодному разі цього не робити, бо гасіння у прифронтових районах окрім сухої погоди ускладнюють мінні поля і ворожі обстріли.

Читайте також:

В Росії суди завалені справами через виплати за смерті військових: родичі чубляться за "джекпот"

В Україні взимку харчів вистачить, але сплатити за них доведеться ще більше: фахівці спрогнозували, на скільки

"Підвішена послуга": у Львові започаткували проєкт, щоб підтримати тих, хто цього потребує