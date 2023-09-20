На Миколаївщині подружжя, яке працювало на оборонному заводі, "зливало" дані про техніку ЗСУ (фото)

У Миколаївській області контррозвідка СБУ провела спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано агентурну мережу РФ – подружжя, яке працювало на оборонному заводі. Зловмисники збирали розвіддані про кількість та види військової техніки Сил оборони, яка прибуває до регіону, зокрема для ремонту і техобслуговування.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Керівником ворожої групи виявився працівник місцевого оборонного підприємства, якого російська розвідка завербувала ще під час його навчання у військовому інституті колишнього СРСР.

"З того часу він перебував у "режимі очікування" і був "розконсервований" після початку повномасштабного вторгнення РФ. Відповідно до інструкцій російського ГРУ резидент створив власну агентурну мережу на території південного регіону. До її складу залучив свою дружину, з якою працював на оборонному заводі, та ще двох знайомих: з обласного центру та Очакова", - розповіли в СБУ.

На Миколаївщині затримали зрадника.

На Миколаївщині затримали зрадницю.

Символіка СРСР.

Переписка з російським куратором.

Злиті дані про розташування техніки ЗСУ.

Зловмисники діяли за двома основними напрямками розвідувально-підривної діяльності.

На першому – було задіяно подружжя-агентів РФ, які збирали інформацію про наявні зразки і технічний стан українського озброєння на оборонному підприємстві.

Ще двоє ворожих агентів відслідковували місця базування та маршрути переміщення підрозділів ЗСУ, які залучені до оборони регіону або контрнаступальних операцій на південному фронті.

"Отримані дані російська агентура передавала своєму резиденту, а він вже мав "звітувати" перед "куратором" з ГРУ", - розповіли подробиці в СБУ.

Чотирьох учасників російської мережі затримали на спробі передавання розвідданих агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили трьом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Четвертому фігуранту інкриміновано ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України.

Наразі всі вони перебувають під вартою. Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у Львові блогер "засвітив" будівлю СБУ та закликав РФ вдарити по ній ракетами.

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