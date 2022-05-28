На Миколаївщині працюватиме один із мобільних шпиталів, який передали Нідерланди (фото)

На Миколаївщині працюватиме один із мобільних шпиталів, який передали Нідерланди (фото)

Шпиталь повністю автономний: може працювати без електропостачання на генераторах.

У Миколаївській області працюватиме мобільний шпиталь. Один із шести, які Нідерланди передали на потреби України. Він вже в дорозі.

Про це повідомила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

​​"Цей медичний об’єкт повністю автономний: може працювати без електропостачання на генераторах, забезпечений витратними матеріалами на рік роботи. Завдяки підключенню до Інтернету через StarLink лікарі можуть консультуватися з колегами з інших країн", - зазначила вона.

Telegram: Ганна Замазєєва

Нагадаємо, ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини.

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