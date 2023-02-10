На Миколаївщині пролунали вибухи: Кім повідомив про збиття дронів Shahed 136

На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.
У Миколаївській області ввечері, 10 лютого, збили три іранські дрони Shahed 136.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Очільник Миколаївщини наголосив, що області чути вибухи. Це - ППО збиває іранські дрони, якими окупанти намагаються атакувати Україну.
Про атаку дронів Кім попередив о 20:13. Станом на зараз відомо про три збитих іранських безпілотників.
Повітряна тривога в області триває. Українців закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.
Нагадаємо, у напрямку Дніпропетровщини рухаються іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В області та місті оголошена повітряна тривога.
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