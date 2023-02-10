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На Миколаївщині пролунали вибухи: Кім повідомив про збиття дронів Shahed 136

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
1890
Час на прочитання
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На Миколаївщині пролунали вибухи: Кім повідомив про збиття дронів Shahed 136

Фото: ТСН.ua

На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.

У Миколаївській області ввечері, 10 лютого, збили три іранські дрони Shahed 136.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник Миколаївщини наголосив, що області чути вибухи. Це - ППО збиває іранські дрони, якими окупанти намагаються атакувати Україну. 

Про атаку дронів Кім попередив о 20:13. Станом на зараз відомо про три збитих іранських безпілотників. 

Повітряна тривога в області триває. Українців закликають перебувати в укриттях або інших безпечних місцях. 

Нагадаємо, у напрямку Дніпропетровщини рухаються іранські дрони-камікадзе Shahed-136. В області та місті оголошена повітряна тривога.

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Дата публікації
Перегляди
1890
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