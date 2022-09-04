На Миколаївщині ракети з російських літаків зруйнували приватні будинки: загинула дитина

На півдні України ворог завдав авіаційних та ракетних ударів по позиціях ЗСУ та вразив ракетами будинки мирних мешканців.

На південному фронті, намагаючись втримати оборону на суходолі, російські окупанти здійснюють артилерійсько-мінометні обстріли, а також завдають авіаційних та ракетних ударів.

Про це повідомили проти ночі 4 вересня в Оперативному командуванні “Південь”.

Упродовж суботи, 3 вересня, ворог двічі атакував Миколаївщину ракетами повітряного базування. Ракета Х-59, випущена із літака Су-35 по Центральному району Миколаєва, влучила в приватне обійстя, зруйнувала будинок, господарчі споруди. Поранення отримала господарка оселі.

Друга ракета типу Х-31, випущена із Су-35, влучила в приватний будинок в Березнегуватській громаді. Внаслідок руйнування будинку загинула дитина, ще двох дітей і одного дорослого члена родини поранено.

“Протягом дня двома штурмовиками Су-25 і чотирма Мі-8, важкою артилерією, мінометами, танками та реактивними системами залпового вогню ворог гатив по наших позиціях та мирних населених пунктах”, - повідомили українські військові.

У другій половині дня окупаційні війська двічі вдарили з “Ураганів” по Зеленодольській громаді.

У Зеленодольську ворожі снаряди понівечили кілька багатоповерхівок, крамницю, адмінбудівлі та об’єкти промислової інфраструктури. Постраждало 9 цивільних осіб, серед них одна дитина.

У Великій Костромці пошкоджений приватний будинок, без людських втрат.

Нагадаємо, ЗСУ у ніч проти 3 вересня збили усі п'ять російських ракет, які ворог скерував на Дніпро.

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