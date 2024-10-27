На Миколаївщині росіяни атакували дронами чоловіка і поліцейських: є загиблі 

Місцевий житель загинув на місці.
Сьогодні окупанти атакували с. Дмитрівка Куцурубської громади дронами типу FPV.
Про це повідомили в миколаївській ОВА.
"Один із БпЛА влучив у 43-річного чоловіка, який їхав на мопеді. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Двома іншими FPV-дронами росіяни обстріляли поліцейських, які прибули на виклик. Внаслідок влучань сталась пожежа, яка повністю знищила службове авто. Правоохоронці не постраждали", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні ворожий дрон атакував комунальників, п'ятеро працівників отримали поранення.
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