На Миколаївщині рятувальники ліквідують масштабну пожежу на АЗС (фото)

На Миколаївщині рятувальники ліквідують масштабну пожежу на АЗС (фото)

На Миколаївщині рятувальники ліквідують пожежу, яка виникла на автозаправній станції. Орієнтовна площа загорання - 300 “квадратів”.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

Як стало відомо, на лінію рятувальників об 11:03 поступило повідомлення про пожежу на АЗС в Інгульському районі Миколаєва. Відомо про одного постраждалого, якого каретою швидкої допомоги доставлено до лікарні.

“Наразі залучено 10 одиниць техніки та 35 рятувальників. Гасіння триває, орієнтовна площа - 300 квадратних метрів. Причина встановлюється”, - розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Нагадаємо, в Енергодарі під час вибуху отримав поранення так званий голова "народної адміністрації" Шевчик.

Читайте також: