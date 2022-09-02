На Миколаївщині сили ППО знищили ракету, випущену російським винищувачем

Російські окупанти активно застосовують авіацію при атаках у Миколаївській області, переважно — безуспішно.

У четвер, 1 вересня, російські винищувачі та штурмовики тричі завдавали ракетних ударів по позиціях ЗСУ в Бериславському районі Миколаївської області. Серед українських військових обійшлося без втрат.

Про це повідомили в пресслужбі Оперативного командування “Південь”.

“Натомість, одному зі штурмовиків завдано ураження. Результати дорозвідуються”, - відзначили у повідомленні.

Окрім того, ворог здійснив бомбардування фугасними 500-кілограмовими авіабомбами Миколаївського району, під час яких було поранено одну цивільну особу.

Під час атак на Миколаївщині російський винищувач Су-35 випустив ракету повітряного базування, намагаючись завдати удару по території Березнегуватської громади. “Сили протиповітряної оборони спрацювали відмінно, ракету знищено”, - повідомили українські військові.

Натомість українська авіація завдала 18 ударів по командних і опорних пунктах, по складах з боєприпасами і пально-мастильними матеріалами та по логістично-транспортних потужностях.

Ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано низку вогневих завдань по 9 пунктах управління, 2 поромних переправах, 2 пунктах управління безпілотниками, по засобах протиповітряної оборони та по скупченню ворога.

Триває вогневий контроль над Антонівським, Каховським та Дар’ївським мостами.

Упродовж доби російські окупанти втратили:

102 військових;

військових; 6 танків;

танків; 1 гаубицю “Мста-Б”;

гаубицю “Мста-Б”; 1 реактивну систему залпового вогню “Град”;

реактивну систему залпового вогню “Град”; 1 мобільний 120-мм міномет;

мобільний 120-мм міномет; 8 одиниць автобронетехніки.

Також знищено 5 складів боєприпасів в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах. Уражено пункт управління безпілотниками в районі Правдиного та поромну переправу біля Козацького.

Нагадаємо, 31 серпня окупанти обстріляли населені пукти Миколаївської області. Загарбники зруйнували адмінбудівлю, школу, склади та пошкодили десятки будинків мирних жителів.

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