На Миколаївщині сталося 4 пожежі через обстріли окупантів: горіло зерносховище та будинок, є поранені

Мирні мешканці отримали осколкові поранення.
Внаслідок обстрілів російських окупантів у Миколаївській області сталося чотири пожежі.
Горіло зерносховище, будинок та автомобілі. Осколкові поранення отримали цивільні громадяни.
Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області у Facebook.
"Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за чергову добу ліквідовано 4 пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry, ліквідували горіння зерносховища в с. Костянтинівка площею 1600 кв. м, пожежу житлового будинку в с. Галицинове на площі 80 кв.м.
Також пожежники залучались для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.
Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинули діти.
Читайте також: