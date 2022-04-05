На Миколаївщині сталося 4 пожежі через обстріли окупантів: горіло зерносховище та будинок, є поранені

На Миколаївщині сталося 4 пожежі через обстріли окупантів: горіло зерносховище та будинок, є поранені

Мирні мешканці отримали осколкові поранення.

Внаслідок обстрілів російських окупантів у Миколаївській області сталося чотири пожежі.

Горіло зерносховище, будинок та автомобілі. Осколкові поранення отримали цивільні громадяни.

Про це повідомляє ГУ ДСНС України в Миколаївській області у Facebook.

"Підрозділами Головного управління ДСНС України у Миколаївській області за чергову добу ліквідовано 4 пожежі, які виникли внаслідок ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники загасили дві пожежі легкових автомобілів Chevrolet Lacetti та Toyota Camry, ліквідували горіння зерносховища в с. Костянтинівка площею 1600 кв. м, пожежу житлового будинку в с. Галицинове на площі 80 кв.м.

Також пожежники залучались для надання допомоги по обстеженню території та будівель внаслідок ракетно-артилерійського обстрілу.

Нагадаємо, окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами, загинули діти.

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