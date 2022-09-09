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На Миколаївщині та Одещині спіймали колаборантів: передавали інформацію про місця дислокації ЗСУ

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На Миколаївщині та Одещині спіймали колаборантів: передавали інформацію про місця дислокації ЗСУ

Фото: із соцмереж

На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистому листуванні передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів.

Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності.

Триває кримінальне провадження.

Раніше повідомляли, що 8 вересня у Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
433
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