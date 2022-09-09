На Миколаївщині та Одещині спіймали колаборантів: передавали інформацію про місця дислокації ЗСУ

На Миколаївщині затримано коригувальника, який збирав та передавав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ.
Про це інформує оперативне командування «Південь».
На Одещині викрито місцеву жительку, яка в особистому листуванні передавала російським кураторам дані щодо об’єктів критичної інфраструктури і стратегічно важливих локацій, переміщення гуманітарних та сільськогосподарських вантажів.
Їй повідомлять про підозру в колабораційній діяльності.
Триває кримінальне провадження.
Раніше повідомляли, що 8 вересня у Мелітополі партизани підірвали будинок колаборанта і псевдокерівника КП "Водоканал" Юрія Онищука.
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