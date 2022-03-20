На Миколаївщині тривають бої, та на звільнених територіях вже готуються до посівної

Військові розміновують села, де велися бої, аби люди зайнялися вирощуванням врожаю.

Ворог зазнає втрат на Миколаївському напрямку. За даними Генштабу за дві доби у боях там загинуло більше двох сотень путінських найманців, що були мобілізовані з окупованого Донбасу. Наші збройні сили одне за одним звільняють від ворога села. Але окупанти підступно б’ють артилерією здалеку.

Про це йдеться в ТСН.

Село Мішково-Погорілове під Миколаєвом російські окупанти обстрілюють з реактивної системи залпового вогню. Бої з окупантами точаться всередині області - це Баштанка. Тут рашисти будинки перетворилися на руїни.

Обстріл самого Миколаєва також продовжуються. Місцеві показують ракети, які позастрягали біля їхніх будинків. Обстріляли Миколаїв і пізно ввечері, знову гатили по будинках. «Постраждали, у нас, як зазвичай, житлові будинки. Ніяких військових баз, або супер секретного обладнання із виготовлення голубів-убивць, які розносять до Росії хімічну зброю, їх там не було. Просто стріляли знову ж таки в наші житлові квартали», - розповідає міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві дві доби триває рятувальна операція. Розбирають завали казарми, в яку влучили ракетами реактивної системи залпового вогню. Там були наші військові. Кількість загиблих та поранених ще вставновлюють.

За дві доби у боях на Миколаївському напрямку ворог втратив понад 200 осіб

Обстріляли сьогодні Снігурівку. Утім , до кінця дня наші збройні сили вигнали звідти окупантів. Звільнені ще три села. Ворог утікає, зазнаючи значних втрат.

«Чистимо села, зачищаємо, відсуваємо суперника, орків-мудаків. Тут коментувати теж не хочу, бо тактика з людськими втратами - не наша тактика. Ми акуратно рухаємось. Орки – це катастрофа. Вони просто вчора виїжджали, вони стріляють по селах перелякані. З автомата розстріляли гусака. Вибіг засранець, схопив його, думав - він його живцем з'їсть. Погано - зараз ще дощі підуть, вони сидітимуть у калюжах і тоді точно всі перехворіють, самі здохнуть. Вибиваємо, а вони підленько стріляють ракетами в сплячих солдатів», - каже голова військової Миколаївської обласної адміністрації Віталій Кім.

Попри війну Миколаївщина готується до посівної. Військові розміновують села, де велися бої, аби люди зайнялися вирощуванням врожаю.

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