На Миколаївщині тривають бої з окупантами: ворог тікає та обстрілює ракетами область

Миколаївська область героїчно бореться з російськими окупантами.
У Миколаївській області Збройні сили України наносять потужних ударів російським військовим.
Про це передає кореспондент ТСН.
Від самого Миколаєва ворога відтиснули, тому наразі у місті більш-менш спокійно. Втім, російські окупанти розуміють, що не в змозі атакувати, тому підступно обстрілюють мирних жителів. Лише зранку військові РФ у двох районах Миколаєва скинули авіабомби. Одна з них влучили у житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав.
Також під контролем ЗСУ перебуває й Вознесенськ. Втім, крилатими ракетами ворог вдарив по околицях міста.
Втім, українські військові запевняють, що окупанти у паніці намагаються втекти. Ворог тікає та залишає свою техніку. До слова, ЗСУ знову знайшли кинуту російську артустановку.
Зазначимо, за добу на Миколаївщині від обстрілів російських окупантів травм зазнали 47 мирних жителів, серед них 1 дитина.
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