На Миколаївщині тривають бої з окупантами: ворог тікає та обстрілює ракетами область

Миколаївська область героїчно бореться з російськими окупантами.

У Миколаївській області Збройні сили України наносять потужних ударів російським військовим.

Про це передає кореспондент ТСН.

Від самого Миколаєва ворога відтиснули, тому наразі у місті більш-менш спокійно. Втім, російські окупанти розуміють, що не в змозі атакувати, тому підступно обстрілюють мирних жителів. Лише зранку військові РФ у двох районах Миколаєва скинули авіабомби. Одна з них влучили у житловий будинок. На щастя, ніхто не постраждав.

скріншот з відео

Також під контролем ЗСУ перебуває й Вознесенськ. Втім, крилатими ракетами ворог вдарив по околицях міста.

скріншот з відео

Втім, українські військові запевняють, що окупанти у паніці намагаються втекти. Ворог тікає та залишає свою техніку. До слова, ЗСУ знову знайшли кинуту російську артустановку.

скріншот з відео

скріншот з відео

Зазначимо, за добу на Миколаївщині від обстрілів російських окупантів травм зазнали 47 мирних жителів, серед них 1 дитина.

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