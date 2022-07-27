На Миколаївщині українські військові навіть на підбитому танку "накидали" ворогу і успішно відійшли

На Миколаївщині наші танкісти знищили ворожу техніку в лісосмузі, але їх самих підбили, танк ще дав кілька залпів по окупантах, прикриваючи спини українським піхотинцям.

Екіпаж встиг залишити охоплену полум'ям машину і з автоматами в руках дійшов до своїх. Із героїчними танкістами поспілкувалася ТСН.

Окупанти стріляють з усього свого важкого озброєння, аби стримати наступ ЗСУ на Херсонщині. «Противник закопався, було досить часу на дзоти, вони привозять бетонні плити, бетонні споруди, просто ставлять, закопують там. Тільки танком бачимо, що там вогнева точка, туди відкриваємо вогонь», - каже військовослужбовець ЗСУ Євген Пальченко.

Кожен метр звільненої Миколаївської і Херсонської землі омитий кров’ю і потом наших воїнів. Сірий від пилу 24-річний Андрій сьогодні народився вдруге. Його панцерник відпрацював ворожу посадку, влучили в техніку окупантів, але відійти не встигли - були підбиті. "Ми нормально їм накидали - це добре, що в мене командир дає добрі команди. Довелося покинути машину, бо загорівся моторний відсік, ми відійшли від неї, і туди попав міномет", - розповідає боєць.

Двигун танка загорівся від влучання міни. Гармата нашого панцерника ще вистрелила, прикриваючи піхоту, і замовкла. Хлопці почали під шквальним вогнем ворога вистрибувати з машини, охопленої полум'ям.

«Найтяжче тримати себе в руках, бо все летить на тебе. Побачив, що машина почала горіти, то ми вилізли, сказав хлопцям - покидаємо машину і йдемо», - розповідає командир.

Увесь екіпаж вийшов до своїх зі стрілецькою зброєю в руках. Вони не вважають себе героями, соромляться перед камерою і не одягають на парадні лацкани своїх нагород. Герой України Євген, який сьогодні витягав своїх, який стримував у лютому на Антонівському мосту і на околицях Миколаєва ворога, жодного разу не чіпляв на груди зірку. «В коробочці лишилася, донька гралася, показувала на зірочку і казала «тато». Так і лежить в коробці, не вдягав на форму і на кітель, ні на парадну форму, що після випуску залишилася», - каже Женя.

Ще один день російсько-української війни ці хлопці витримали на своїх плечах і адреналіні. Без нарікань, скарг, зціпивши зуби і б’ючи ворога, бо це війна.

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