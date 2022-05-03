На Миколаївщині виявили тіла двох людей зі слідами катувань

На Миколаївщині виявили тіла двох людей зі слідами катувань

У Миколаївській виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних ран та катувань.

У Баштанському районі Миколаївщини виявили тіла двох місцевих жителів зі слідами вогнепальних ран та катувань, які були вбиті російськими військами.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

"Під час проведення слідчих дій на території села Новофонтанка Баштанського району в спільній могилі виявлено тіла 2 місцевих жителів зі слідами вогнепальних поранень та катувань. В одного з чоловіків були зв'язані ноги. Біля могили чоловіків знайдені сліди перебування російських військових, зокрема фрагменти типового пакета сухпайку РФ", - йдеться у повідомленні.

Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово-медичної експертизи.

За процесуального керівництва Баштанської окружної прокуратури розслідується кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Нагадаємо, ЗСУ вибили окупантів з 5 населених пунктів у Миколаївській області.

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