На Миколаївщині військові під постійним обстрілом готують для ворога "сюрприз" і хочуть гнати його за море

На Прибузькому напрямку росіяни продовжують свій артилерійський терор місцевого населення.
Своїми щоденними обстрілами руйнують цілі населені пункти, та за кожен ворожий снаряд наші бійці карають недруга своїми великокаліберними аргументами, йдеться в ТСН.
Випалити, зруйнувати, обезлюднити - на південному напрямку тактика росіян нічим не відрізняється від їхніх методів по всій лінії фронту. А інакше вони воювати просто не вміють, кажуть хлопці. Ті обстріли ворога сприймають як його безсилля та боязнь йти на візуальні боєзіткнення. «Бояться вони, вони бояться сюда сунутися, вони сюди стріляють», - кажуть військові.
Аби від всього того смертоносного якомога краще захиститися, бійці укріплюють та поглиблюють свої позиції. Чому це робити необхідно - ледь не що пів години нагадують росіяни вибухами. Ці звуки війни часом тут поєднуються зі звуками музики. В розбомбленій школі прифронтового села дивом збереглося піаніно, а серед бійців, знайшовся той, хто вміє грати.
На цій ділянці багато бійців тутешніх, з півдня. І ці хлопці не звикли сумувати, а от до чого дійсно звикли - так це весело, з усім своїм завзяттям і натхненням давати рашистам прочуханки.
«Ну, у відповідь звичайно насипаємо, що ой-йой-йой, і горять і димлять і будуть горіти, поки вони тут. Ми назад нікуди не йдемо, за нами море. Ми основне тримаємо їм як сюрприз, нехай підійдуть трошки ближче», - розповідають хлопці.
Тут кожен очікує хвилини, коли буде можливість піти в наступ. Туди, далі на Південь, гнати окупанську орду аж за море.
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