На Миколаївщині військові працюють ювелірно: снаряди влучають по укріпленням ворога, горять панцерники і окупанти

Артилерійські дуелі на Миколаївщині тривають щодня.

Наші розрахунки, попри стару техніку, наганяють страх на окупантів і ті змушені постійно піднімати в повітря дрони, аби знайти наших самохідників, і час іде на хвилини, йдеться в ТСН.

САУ залітають на позиції наводяться і випускають по окупантам 122 міліметрові снаряди. Та мить, коли хвилини здаються вічністю. Наші САУ ведуть вогонь знаючи, що їх можуть виявити ворожі безпілотники. «Звичайно, у кожного є страх, найважче - це навчитися контролювати цей страх, звикаєм, але звикнути не можем, стараємось перебороти страх», - кажуть військові.

Безпілотники ворога - найбільша небезпека для гармашів. Дрони не завжди можна почути і побачити, особливо, коли йде бій. «Це постійна загроза, важливо, що ми навчилися, це слухати. Перша ознака його, чути безпілотник і ніколи не ігнорувати», - переконують бійці.

Також читайте Сповільнення наступу Росії та історичне рішення ЄС: головні новини ночі 23 червня

Машини як і екіпажі працюють на межі можливого. І хоч самохідки старі, але сотні снарядів щодня влучає по укріпленням окупантів, горять панцерники і окупанти. Головне швидко відстрілятись і знищити цілі й піти. У самохідників свої забобони які не порушуються екіпажем, особливо перед виходом на ціль. «Ми – артилеристи, їдемо на позиції, ніхто не бриється, такий закон у нас», - кажуть вони.

Машин щодня допомагають нашій піхоті просуватись уперед і стримувати ворога на окремих ділянках. Тому такі підготовлені екіпажі на вагу золота. Більшість хлопців мають досвід у АТО, але цю війну навіть не порівнюють. «Набагато більше артилерії по нам стріляють, набагато більше техніки, відчувається у них, і звичайно авіація», - твердять бійці.

Окупанти казяться, бо наші працюють ювелірно. У нас не має стільки снарядів, щоб ними просто всіювати поля. А ворог не гребує нічим, стріляючи по Миколаєву та мирним селам. Цивільних, що залишились хочуть зламати психологічно. «Вони сиплять по місту просто хаотично в житлові квартили, в мене є багато знайомих у місті, на дитячу майданчику, між будинками, прилітали ракети, їм військова інфраструктура не цікава», - переконують військові.

Миколаїв огортає чорний дим, по місту знову вдарили ракетами і знову руйнування та поранені. Окупанти безсилі і не можуть зламати дух ані містян ані захисників.

Читайте також:

У Маямі поліція запропонувала поділитися зброєю з українцями: фото

Смерть Марадони: вісьмох медиків судитимуть за ненавмисне вбивство

Російські спецслужби посилили свої кібератаки на союзників України - звіт Microsoft