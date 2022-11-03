На Миколаївщині військові нищать окупантів і їхні склади так, що ті не можуть вже активно атакувати

Мінометники кажуть, завдяки їхній роботі у ворога вже дефіцит і живої сили, і він буде збільшуватися, аж до перемоги.

На Миколаївщині військові "прорідили" окупантів і їхні склади, що ті не мають як активно атакувати, йдеться в ТСН.

Українські війська цілодобово шквальним вогнем тримають у напрузі ворога на Південному напрямку. Далекобійна артилерія щодня вичищає тили противника: склади з боєкомплектом, пункти управління, понтонні переправи. Цим самим неабияк допомагає своїм колегам в окопах, які нищать росіян на значно меншій відстані.

Військовий "Ава" назвав свій фінський міномет 120 калібру іменем дружини - Оксана "Щоб дружина не казала, що зраджую їй", - сміятися боєць.

Також читайте Ціну стримування окупантів на Донеччині першими бачать в лікарні Дніпра, де рятують поранених

Про свою зброю командир міномету на позивний "Ава" розповідає з любов’ю. Серед головних характеристик - точний, швидкий, надійний. "Цей механізм приблизно раз в місяць, чисто пилюку прибрали, і змастили, то цей механізм ми ще за 4 місяці ні разу не чистили, який він є", - хизується він.

"Оксанка" дуже не любить окупантів і вже має на своєму рахунку і вражені КАМАЗи з боєприпасами, вражені позиції, де розташовувався противник і в кількості за десятки, твердять бійці. Ворог після влучань мститься. "Відчуття не дуже, коли пряме влучання в бліндаж. Пів стіни обвалилось, нам довелося укріплювати", - показують військові.

Що ворог не дає вогню у відповідь - тут рідкість, кажуть хлопці. Наскільки вони розлючують росіян, можна судити по тих надважких калібрах, які тут застосовує ворог. "Навіть "Піон" привітав. Ми цим пишаємось, якщо по нам таким стріляють, значить ми робимо свою роботу правильно", - твердять бійці.

Бували періоди, коли вогневий вал не дозволяв навіть 10 метрів пробігти протягом кількох годин, але нині ситуація відчутно змінилась, кажуть мінометники. Українська далекобійна артилерія змусила окупантів, які так звикли до профіциту снарядів, відчути їхній дефіцит. "В них іде великий дефіцит боєприпасів, обстріли дуже сильно скоротилися. Знищили ж склади в їхньому тилу, тобто їхня логістика, постачання боєприпасів дуже знизилась", - пояснюючи військові.

Читайте також:

Українські чемпіони з джиу-джитсу в Кропивницкому на своїй базі прихистили до трьох тисяч переселенців

Вирви, руйнування та евакуація поранених цивільних: як бійці ЗСУ несуть службу на околиці Бахмута

Небезпечні рейси: як українські залізничники працюють під час війни