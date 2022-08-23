На Миколаївщині військові відбили у ворога бажання йти у наступ

Ситуація на фронті складна, але локальні перемоги є, воювати є чим і є за що, переконують бійці.

Ситуація залишається напруженою як на Миколаївщині, так і на Херсонщині, але йти в наступ на окремих ділянках фронту росіяни вже не в змозі, йдеться в ТСН.

Чим ближче до передової, тим більше вирв, є встряглі і нерозірвані ракети. За бур'янами зрідка пробиваються колоски. На українському полі, яке не встигли засіяти, росла раніше пшениця, а цьогоріч тривають активні бойові дії. Тут навпіл ламає дерева, як сірники, вигорають стовбури.

Росіяни цілять по армійцях, але вони глибоко тут вкопалися. На найближчих позиціях до окупанта бійці буквально бачать росіян. Завдання хлопців - не дати росіянам пройти вперед і вижити. До артилерії, мінометів, танків хлопці вже звикли - цю зброю чути. Найгірше, коли стріляє танк, тихо і швидко. З боку окупованого Херсону він виїжджає з укриття, робить кілька пострілів і знову ховається.

«Хай під'їде хоча б на якийсь кілометр. NLAW стоїть, протитанк ще один - ця зброя облаштовується на близьку дальність. Воювати є чим», - кажуть хлопці.

Як воюють окупанти, боєць на псевдо «Арчік» показує на прикладі їхніх позицій, на якій не так давно намагався закріпитися в марші на Миколаїв. «Тікали швидко. Навіть БК не забрали. З втратами відійшов», - показує боєць.

Від броньованої машини десанту не залишилося майже нічого, а кущами розкидані запчастини танку. Свою машину окупанти намагалися вкопали в землю, але і тут відірвало башту. За шевронами зрозуміло, що тут була російська десантура. Оптичний приціл клеймований серпом і молотом, зроблений 1969 року. І шоломи зразка 50-х.

Брехня Кремля про другу армію світу на полі бою виявилася лише брехнею. І там це зрозуміли, кажуть хлопці. Тактика ворога зрозуміла, поки ще мають далекобійні ракети - замість іти в лоб, як на початку, окупанти безпорадно обстрілюють українські міста. Намагаються знищити тил.

«В наступ вони не підуть. Тому що вони на відкритій місцевості. Вони не воїни. Вони не йдуть на відкритій. Оце вони тільки накривають з танків, САУ, мінометів. Ну, буває, що з АГСа трохи дістає. Приходиться по селах, вони знищують наш тил, наші сім'ї. Вони думають, що вони нас цим залякають, вони нас просто озлоблюють ще більше», - переконують бійці.

Ситуація на фронті складна, але локальні перемоги є, воювати є чим і є за що. «Рабів до раю не пускають. Це буде історія для дітей. Якщо вони запитають, я розкажу, що була така війна. І ніколи цього не забудемо. Будемо захищати, і робити все, щоб наша держава стала сильнішою, і відбивати наші землі», - переконують українські воїни.

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