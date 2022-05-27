На Миколаївщині військові женуть ворогів з українських сіл і жахаються від того, що ті залишають після себе

На Миколаївщині військові женуть ворогів з українських сіл і жахаються від того, що ті залишають після себе

На Миколаївщині окупанти, які отримали на горіхи тепер від прямих лобових атак, перейшли до артилерійських обстрілів.

Корови з телятами на мінних полях, собаки, які чекають біля розбитих будинків своїх господарів і не йдуть з місця, сотні будинків розбитих російською авіацією - ворог руйнують все навкруги . Однак як тільки наражаються на відповідь наших артилеристів замовкають на довго, йдеться в ТСН.

Мобільну й смертельну зенітна установка 57 калібру прозвали «Січкарня». «Калібр дає своє, броньована техніка буде горіти», - кажуть бійці.

Тихо під’їхали і тихо розгорнулися на нулі, окупанти дуже близько. «Піхота проти піхоти, артилерія проти артилерії, ми зараз в зоні обстрілу, де артилерія буде діставати», - пояснює військовослужбовець ЗСУ.

Коли у приціл потрапила техніка окупанта екіпаж відкриває вогонь трикілограмовими снарядами. Гармата косить посадку з ворогом. Головне швидко відстрілятися, поки окупанти не відкрили вогонь у відповідь з гармат. Так викошуючи посадки з ворогом наші бійці під прикриттям артилерії по малу рухаються вперед звільняючи раніше окуповані села на Миколаївщині. «Відпрацювали по території скупчення технік и і живої сили. Так як у нас такий снаряд, то дуже добре попрацювали», - додає боєць.

У селах, які вдається звільнити, є уцілілі будинки без вікон, але життя тут не має. «На сто відсотків, повністю знищене село, жодного уцілілого будинку, так по всіх селах, знищують все - садки і школи», - розповідають військові.

Окупанти не рахують боєприпаси, тонни заліза летять у поля з пшеницею, у села, де ще живуть люди. Смерть тут усюди. «Багато бачили і дітей вбитих, і дорослих, і жінок, і чоловіків, дідів і бабць. Орда не шкодуєж нікого», - твердять військові.

Через руйнування сіл, люди тікаючи кидали усе господарство. Сльози в очах військових від кількості кинутих тварин, яких вони зустрічають усюди. «Дуже страшна картина – люди, які в тилу, вони не уявляють, що це за картина, коли ходять тваринки господарство покинуте людьми. Це дуже боляче для будь-якої людини», - кажуть хлопці.

Одна із корів втекла від вибухів з села і зайшла на мінне поле, зараз там і лежить, в очах сльози. Вона блукає лісосмугою і хлопці не можуть її вивести, бо усюди міни. Десь поблизу її теля.

Таких тварин тут сотні. Біля розбитого будинку блукає пес, він лишився один на вулиці, сидить біля порогу і чекає на своїх господарів і вдень і вночі, під обстрілами і під палючим сонцем.

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