На Миколаївщині внаслідок обстрілу росіян сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури – ОВА

У суботу вранці, 14 січня, російські війська завдали ударів із РСЗВ по Очакову та Очаківській громаді у Миколаївській області. На одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вранці, 14 січня, від 06:09 ворог завдавав ударів з РСЗВ по м. Очаків та Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджені вікна у багатоповерхівці, відбулося займання гаража та двох автомобілів. Внаслідок влучань реактивних снарядів, на одному з об’єктів цивільної інфраструктури сталася пожежа. За попередньою інформацією постраждалих немає. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Також, за його словами, вранці, 14 січня, внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житловий будинок у населеному пункті Куцурубської громади. Попередньо, постраждалих немає.

Обстріли Миколаївщини

Окупанти продовжують обстріли берегоиої смуги Очаківської громади та міста Очаків. Так, 9 січня росіяни вдарили по Очакову дорогими ракетами, але поцілили по могильнику зі старими мінами.

Керівниця пресцентру Сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що російські війська 9 січня обстріляли Очаків через успіхи ЗСУ на Кінбурнській косі. Наразі цю територію Миколаївської області не контролює жодна сторона.

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