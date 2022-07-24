На Миколаївщині загинув командир 28-ї бригади Віталій Гуляєв

Під командуванням Гуляєва 28-а бригада зупинила просування російських військ на півдні

У Миколаївській області у суботу загинув командир 28-ї окремої механізованої бригади полковник Віталій Гуляєв.

Про це повідомили депутат Київської міської ради Павло Бойченко та журналіст Андрій Цаплієнко.

"23 липня загинув на півдні України. Кожний новий крок у бік Херсона дається важко. Він зробив все, щоб наблизити нашу перемогу", – зазначив Цаплієнко.

Він закликав одеситів назвати одну з вулиць міста іменем командира Одеської бригади Віталія Гуляєва.

Своєю чергою Бойченко додав, що саме під командуванням загиблого 28-ма бригада зупинила просування російських військ на півдні і, відкинувши їх, крок за кроком почала очищати від окупантів Миколаївщину та Херсонщину.

Гуляєв був першим командиром 13 батальйону 58-ї бригади. Також служив у 93-й бригаді “Холодний Яр”. Минулого вересня він очолив 28-му Одеську бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

Фото: Фото з соціальних мереж

Раніше повідомлялося, що польський боєць MMA загинув на Донбасі, захищаючи Україну від російських окупантів.

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