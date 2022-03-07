На Миколаївщині захисники знищили третій "панцерник" російських окупантів: відео

Українські захисники знищують техніку окупантів.

У Миколаївській області територіальна оборона знищила третій "панцерник" за останні 10 днів війни.

Про це повідомив голова Миколаївської ВЦА Віталій Кім.

"Знищили третій "панцерник" за 10 днів війни. Теж був обстріляний. Доїхав сюди і все для нього закінчилось. Зараз ми його знищимо", - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, на півночі від Броварів українські фермери допомогли армійцям витягти полишений окупантам бронетранспортер. Броня новітнього виробництва і з повним боєкомплектом. Ба більше, нашим оборонцям вдалось зафіксувати переговори ворога.

Також у Київській області захисники України знищили ворожий гелікоптер.

А у ніч проти 7 березня ЗСУ ліквідували 30 ворожих гелікоптерів на аеродромі Чорнобаївка неподалік Херсона. Також захисники України знищили 3 колони окупантів поблизу Миколаєва.