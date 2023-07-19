На Миколаївщині затримали агентку РФ – координувала удари окупантів по адмінбудівлях

Агентка РФ готувала нову повітряну атаку по "центрах прийняття рішень" на Миколаївщині.

Служба безпеки України затримали жительку Миколаєва, яка збирала та передавала російським спецслужбам через родича з Криму координати адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади, а також дані про місця дислокації й техніки ЗСУ. Інформаторці загрожує до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Контррозвідники Служби безпеки запобігли новій спробі рашистів отримати координати будівель, куди тимчасово передислокувалися військово-цивільні адміністрації та підрозділи Сил оборони на Миколаївщині", - йдеться у повідомленні.

Розвідінформація потрібна була російським загарбникам для підготовки нової серії повітряних ударів по українських об’єктах у Миколаївській області.

Основним завданням агентки було встановлення точних координат адмінбудівель місцевих органів виконавчої влади і часових інтервалів максимальної присутності там посадовців.

Також вона намагалась виявити можливі позиції далекобійної артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних артсистем HIMARS, які залучені до бойових операцій українських військ на південному напрямку.

"Зв’язковим" зрадниці виявився її близький родич, який раніше проходив службу у розформованому спецпідрозділі "Беркут", а наразі перебуває у складі окупаційної поліції РФ у тимчасово захопленому Криму.

Під час обшуків у затриманої вилучено мобільний телефон із доказами листування з представником російської спецслужби.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантці про підозру. Наразі зловмисниці обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, СБУ встановила особи ще 30 колаборантів, які входять до складу окупаційних органів РФ у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України та проводять репресії.

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