На Миколаївщині збили 18 безпілотників: з'явилися фото наслідків нічної атаки

Інформації про постраждалих не надходило.

Під час нічної дронової атаки, 11 грудня, росіяни спрямували безпілотники типу "Shahed-131/136" по південних регіонах з Кримського півострова.

Сили оборони півдня повідомили деталі та наслідки атаки.

За даними відомства, підрозділами протиповітряної оборони Сил оборони півдня збиті всі 18 дронів-камікадзе: два на Одещині, три на Херсонщині, 13 на Миколаївщині.

Збитий дрон / Фото: t.me/SJTF_Odesa

"Уламками збитих дронів пошкоджено складські приміщення агропідприємств та сільськогосподарська техніка в Куцурубській і Снігурівській громадах, приватні будинки - в Очаківській громаді. Пожежі оперативно приборкали вогнеборці. Інформації про постраждалих не надходило", - зазначили у відомстві.

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім підтвердив, що через падіння уламків пошкоджено інфраструктуру в трьох громадах. Також російські військові завдали ударів по акваторії та місту Очаків.

Під час атаки виникла пожежа

Нагадаємо:

Зранку 11 грудня Київ потрапив під ракетний обстріл. Влада показала наслідки ворожої атаки. Наразі на місці працюють рятувальники, вибухотехніки, слідчо-оперативні групи.

Російські військові могли запустити ракети по Києву з північного напрямку — Брянської області РФ. Українська протиповітряна оборона знищила всі цілі, розповіли в Повітряних силах.

Військові також додали, що також окупанти атакували Україну безпілотними літальними апаратами типу "Shahed", які запустили з Чауди та Бельбека в тимчасово окупованому Криму.

"Усього зафіксовано пуски 18 ударних БПЛА Shahed-136/131", — йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона знищила всі ворожі дрони в зоні відповідальності повітряного командування "Південь", більшість — у Миколаївській області.

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