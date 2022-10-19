На Миколаївщині знищили 12 іранських дронів, які росіяни випустили вночі

У ніч проти 19 жовтня армія агресорки Росії атакувала Миколаївську область дронами-камікадзе "Shahed-136". Сили оборони знищили 12 іранських безпілотників.

Про це повідомили в Повітряному командувані "Південь".

Зазначається, що 11 дронів збито силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь". Один "Shahed-136" ліквідували воїни Національної гвардії.

Іранські "шахіди" в Росії

Попри обстріли українських міст безпілотниками іранського виробнитва, Тегеран вперто заперечує постачання дронів до РФ. У Кремлі також брешуть, мовляв, не мають інформації про купівлю безпілотників. "Ні, ми не маємо такої інформації. Використовується російська техніка", - заявив речник російського президента Дмитро Пєсков.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни повідомляють, що лени Корпусу вартових ісламської революції Ірану перебувають в Криму. На півострові вони вчать російських військових користуватися "Shahed-136".

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що питання з ворожими дронами вирішиться, коли до України доставлять сотні станцій активних перешкод. Протидронні станції дуже ефективні.

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