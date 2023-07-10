На Миколаївщині зрадник допомагав ФСБ готувати ракетний удар по військовому госпіталю – СБУ

Служба безпеки викрила ще одного інформатора російських спецслужб, який займався підготовкою нових повітряних атак РФ на Миколаївську область.

У Миколаївській області СБУ затримала інформатора РФ, який готував ракетний удар по військовому госпіталю та фотографував місця дислокації підрозділів Сил оборони.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як встановили правоохоронці, зловмисником виявився місцевий житель, який підтримував проведення фейкового референдуму щодо приєднання Миколаївщини до рф. Про це він неодноразово писав у проросійських Телеграм-каналах.

Зрадник також фіксував на електронній карті точні координати виявлених військових об’єктів та звітував про рівень їхньої охорони. Особливу "увагу" приділяв локаціям, де помічав найбільшу концентрацію особового складу та військової техніки українських захисників.

"Співробітники СБУ затримали фігуранта "на гарячому" під час фотографування ним шпиталю та однієї з бойових частин ЗСУ. У затриманого вилучено мобільний телефон з фото, готовими до відправки. За матеріалами слідства, окупанти планували використати цю інформацію для здійснення прицільних повітряних ударів по території регіону", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що представники російської спецслужби навесні 2022 року дистанційно запропонували йому співпрацю.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ).

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, одеський бізнесмен намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро.

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