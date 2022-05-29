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На Миколаївському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції – Генштаб

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На Миколаївському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції – Генштаб

facebook.com/GeneralStaff.ua

У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на Миколаївському напрямку.

Ворог намагається відновити втрачені позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця", - йдеться в повідомленні.

Також у Генштабі повідомили, що в районі Старої Богданівки ворог застосував ударний безпілотник.

Нагадаємо, у цьому ж таки зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що протягом 95-го дня повномасштабної війни російські війська продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

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