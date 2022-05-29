На Миколаївському напрямку ворог намагається відновити втрачені позиції – Генштаб

У Генштабі ЗСУ розповіли, яка ситуація на Миколаївському напрямку.
Ворог намагається відновити втрачені позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
"На Миколаївському напрямку загарбники здійснюють переміщення резерівів для відновлення втрачених позиції у районах населених пунктів Андріївка, Білогірка і Біла Криниця", - йдеться в повідомленні.
Також у Генштабі повідомили, що в районі Старої Богданівки ворог застосував ударний безпілотник.
Нагадаємо, у цьому ж таки зведенні Генштабу ЗСУ повідомляється, що протягом 95-го дня повномасштабної війни російські війська продовжували обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.
Читайте також:
- Російсько-окупаційна влада затримала турецькі рибальські човни біля узбережжя Криму
- "Вони не встигнуть": військовий експерт передбачив жорсткий розгром окупантів у Херсоні
- Війна з РФ: британське Міноборони показало актуальну мапу бойових дій в Україні