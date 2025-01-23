На милицях відправили до штурмбату: у телефоні загиблого окупанта вдова знайшла жахливі розповіді

За словами дружини російського військового, її чоловіка визнали загиблим за 4 дні до його справжньої загибелі.

Вдова окупанта знайшла у його телефоні ненаправлені повідомлення. У них він розповідає про тортури всередині свого підрозділу.

Про це повідомив канал ASTRA.

За інформацією каналу, вже покійний окупант воював на боці РФ у складі частини 40463 123-ї бригади "ЛНР", в якій катують і "обнулюють" солдатів, а військові безвісти зникають, не встигнувши туди приїхати.

Останній раз дружина Михайла зв'язувалася з ним 18 червня. Про його загибель вона дізналася 3 серпня, коли їй зателефонував медик з його роти та запитав, "куди його везти". повідомлення. Разом із тілом загиблого вона отримала його телефон, у якому знайшла надіслані повідомлення.

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З недоставлених повідомлень стало зрозуміло, що під час штурму він втратив палець і вирушив назад на позиції. Там його побили свої, всю ніч катували струмом і відправили на новий штурм.

"Я повернувся назад, мені дали піз*****й, всю ніч били струмом і відправили назад на штурм", — йдеться у повідомленні від 23 червня.

Також до повідомлення були додані відповідні фото.

26 червня Михайло написав, що в руці вже повзають опариші, і що якщо він все ж таки вибереться, руку доведеться відрізати. А у липні чоловік сам відрізав собі палець, що гниє.

У свідоцтві про смерть, яке одержала дружина Михайла, зазначена дата загибелі — 22 липня. Судячи з повідомлень, чоловік був живий як мінімум до 26 липня.

Його ж побратими не надали йому допомоги та не евакуювали.

Скіншот невідправлених повідомлень / Фото: ASTRA

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади проникли в тил ворога, прикинувшись росіянами, і взяли в полон шістьох окупантів.

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